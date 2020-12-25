Накануне на Ставрополье установилась крайне снежная погода, осадки не прекращались неделю, а низкие температуры и боковой ветер создавали в ряде районов проблемы в нормальной организации дорожного движения.Так в Нефтекумском районе на одной из сельских автодорог съехала фура. Об этом по телефону единой диспетчерской службы сообщил водитель и попросил помощи.Мужчина пояснил, что многотонный грузовик увяз в снегу на автодороге вблизи поселка Ямангой, куда незамедлительны выехал экипаж ДПС.На обочине с включенной аварийной сигнализацией и выставленным аварийным знаком находилось транспортное средство, груженое банками с кофе.Водитель рассказал, что везет груз из Москвы в Дагестан, но добраться к месту назначения помешала снежная погода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.Автоинспекторы вызвали на место спецтехнику. Скользкую дорогу обработали песком, чтобы не было скользкости, затем буксир вызволил грузовик, и водитель смог продолжить путь.Когда мужчина добрался к месту назначения, он сообщил об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по Нефтекумскому округу и передал слова благодарности оказавшим помощь сотрудникам.