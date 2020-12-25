Не вовремя убранный снег с крыш многоэтажного дома приводит к его таянию и образованию огромных сосулек и льда. В министерстве ЖКХ региона рассказали, кто должен отвечать за уборку крыш жилых зданий.Сообщается, что ее уборка входит в круг обязанностей организации, которая управляет этим домом. Согласно правилам, уборка кровли от мусора и грязи производится весной и осенью.Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением желобов и свесов на скатных кровлях, снежных навесов и наледи на всех видах кровель, с балконов и козырьков. Не допускается накопление снега слоем более 30 см. Во время оттепели снег необходимо сбрасывать при меньшей толщине.Неубранный снег, сосульки и лед на крыше грозит УК крупными штрафами, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти виновников ждет уголовная ответственность.Собственники квартиры должны очищать от снега и льда свои балконы сами. Если падение сосульки приведет к несчастному случаю или повреждению чужого имущества, собственнику придется заплатить крупный штраф.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, об оплате коммунальных услуг в квартире, где никто не живет. Совсем не платить по счетам не получится. Однако можно свести расходы к минимуму.Так, можно сэкономить на водо-, электро- и газоснабжении, если они оплачиваются по счётчикам — в этом случае приборы должны быть отключены, а сами приборы учёта — исправны.А вот не платить за централизованное теплоснабжение не получится, поскольку плата рассчитывается по общедомовому прибору учёта исходя из площади квартиры, а не количества проживающих.