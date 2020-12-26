Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже составило почти 30,6 тысячи человек. В том числе, за прошлый день с медицинского наблюдения сняли 377 пациентов.Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. Всего на Ставрополье проведено около 1,06 миллиона исследований на коронавирус.- Чтобы сдержать распространение коронавируса, принимаются меры. Но ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого. Особенно важно об этом помнить в канун новогодних праздников, - заявил губернатор Ставрополья.Еще 7 человек скончались от коронавируса за последние сутки. Число умерших достигло 699. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.За последние сутки диагноз подтвердился еще у 246 человек. Число зараженных достигло 33861. Победить болезнь смогли 30594 жителя края.- Делайте все, чтобы не пустить вирус в свою жизнь и соблюдайте меры предосторожности. Берегите себя и близких, - обратился Владимир Владимиров к землякам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вирус не пройдет»: ставропольский «морж» решил бороться с коронавирусом своим методомЧто пьет «мужчина-айсберг» после тренировки и зачем снимает свое хобби на камеру, поделился с «КП-Северный Кавказ» (подробнее)