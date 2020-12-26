В 2021 году в Моздокском районе Северной Осетии начнется строительство зернового терминала. Проект реализует инвестор из Ирана Акбари Каффаш Аболфазл.Проектом предполагается строительство зернохранилища общим объемом 136 тыс. тонн и перерабатывающего комплекса по очистке и сушке зерна.Как сообщил инвестор, уже достигнута договоренность с министерством сельского хозяйства самого крупного региона в Иране – Хорасан, а также с несколькими иранскими компаниями о поставках кормовой кукурузы из Северной Осетии после выхода производства на проектную мощность.На сегодняшний день идет работа по созданию проектно-сметной документации будущего зернохранилища. Уже определены подрядчик и поставщики оборудования, решены все финансовые вопросы.Вячеслав Битаров отметил, что руководство республики нацелено на оказание помощи инвесторам, на снижение административных барьеров для бизнеса.Такая политика позволила значительно улучшить показатели инвестиционной привлекательности: за последние 4 года Северная Осетия поднялась на 33 пункта в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.– Благодарю инициаторов инвестиционного проекта, который направлен на социально-экономическое развитие нашей республики. В Северной Осетии инвестиционная деятельность определена одной из приоритетных. Мы последовательно работаем над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, – заявил глава РСО-Алания.Во время диалога было решено совместно составить «дорожную карту», где будут прописаны обязанности сторон и сроки исполнения конкретных мероприятий по реализации проекта.