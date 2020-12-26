По данным краевого Гидрометцентра, на Ставрополье 27 декабря ожидается дождь и мокрый снег. Столбики термометров поднимутся до 3–8 градусов тепла. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла.В краевом центре 27 декабря потеплеет до 4–6 градусов, ночью термометры покажут от нуля до 2 градусов тепла. Что касается 26 декабря, то на Ставрополье в этот день местами также возможен небольшой дождь.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в министерстве ЖКХ региона рассказали, кто должен отвечать за уборку крыш жилых зданий.Сообщается, что ее уборка входит в круг обязанностей организации, которая управляет этим домом. Согласно правилам, уборка кровли от мусора и грязи производится весной и осенью.