Краевая служба крови сейчас формирует запас, который будет использоваться в больницах Ставрополья во время новогодних каникул.- Надо, чтобы у врачей в любой момент было все необходимое, чтобы спасти тех, кому нужна донорская кровь. Помочь этому может каждый - став донором. Я это уже сделал. С утра пораньше по пути на работу заехал на станцию переливания. Кровь сдал, самочувствие нормальное, - рассказал губернатор Ставрополья.Владимир Владимиров призвал земляков присоединиться к доброй акции, если они хотят помочь спасению жизней людей.Информацию можно найти на сайте краевой службы переливания крови. Кстати, доноров там будут принимать и во время каникул - 4-5 января.