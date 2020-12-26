Хорошая новость перед Новым годом. Наш Ставрополь вошел в тройку лидеров по итогам всероссийского конкурса «Города для детей».Так, в краевом центре весь год организаторы устраивали множество мероприятий, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных семей с детьми, сохранение и укрепление здоровья особенных детей, на то, чтобы привить малышам и подросткам любовь к малой родине.В результате Ставрополь получил второе место. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.По словам организаторов, целью ежегодного конкурса было укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию,А также он проводился для того, чтобы повысить ответственность родителей, поспособствовать формированию дружественной среды в семьях. .Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 2020 год сделал рывок по рождаемости в Минераловодском роддоме. Детей там родилось на 700 больше, чем в самый богатый 2016 год. Ранее роддом города-курорта побил свой рекорд по родившимся близнецам.Так, в октябре на свет появилось 5 пар двоен. По предварительным данным, больше всего малышей родилось в июле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Родила с четвертой попытки»: в Дагестане врачи успешно провели два внутриутробных переливания кровиНесовместимость крови матери и плода стала причиной гибели трех ее малышей (подробнее)