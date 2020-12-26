В Пятигорске открыли новое здание Спортивной школы олимпийского резерва №2. В школе состоялось открытие турнира по боксу на Кубок «Открытый ринг».Губернатор края поблагодарил федеральные органы власти за поддержку в развитии физической культуры и спорта на Ставрополье.- Пусть в этой школе рождаются новые чемпионы нашей большой страны. Такие люди живут у нас – мы хотим побеждать и хотим гордиться победителями. Побеждайте и оправдывайте наши надежды, – пожелал спортсменам Владимир Владимиров.Спортивная школа олимпийского резерва №2 создана в 1975 году. Долгое время тренировочный процесс осуществлялся в приспособленном сооружении 1904 года постройки. С 2018 года в рамках федерального проекта Министерства экономического развития РФ «Спорт – норма жизни» велось строительство нового здания школы. Реализация проекта находилась на личном контроле главы Ставрополья.Сейчас в обновленной спортшколе проводятся тренировки по 3 направлениям: бокс, греко-римская борьба, акробатика. Пока там тренируется более 260 человек. Пропускная способность спорткомплекса составляет до 450 человек в день.В 2020 году на Ставрополье работы выполнены на 25 спортивных объектах. Это не только строительство новых спортивных комплексов, но и ремонт, реконструкция, а также созданные спортивные площадки, дооснащение спортшкол. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.