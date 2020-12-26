1 января 2021 года прекращает свое действие единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД). В связи с этим предпринимателям региона до этой даты нужно определиться с вопросом выбора альтернативной системы налогообложения и подачи соответствующего заявления в налоговый орган.Необходимо прямо сейчас, не откладывая, подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на другой налоговый режим. Иначе решение примут за вас и с января 2021 года вас переведут на общий режим налогообложения.«КП-Северный Кавказ» разъясняет, что нужно для этого сделать.Сначала надо выбрать налоговый режим. Если вы – индивидульный предприниматель, то можете рассматривать для выбора УСН (упрощенку), ПСН (патент), режим самозанятых (НПД, налог на профессиональный доход). НПД – только в том случае, если у вас нет наемных работников по трудовым договорам.Можно рассмотреть и общую систему налогообложения - ОСНО (на общей системе при оборотах меньше 2 миллионов рублей в квартал вы сможете в будущем не платить НДС).Если вы сельхозпроизводитель – для вас существует ЕСХН (единый сельхозналог). Если у вас организация: вы сможете рассматривать УСН, ОСНО, в подходящих случаях сельхозналог (ЕСХН).Для каждого специального режима (кроме общей системы) есть свои параметры (максимальный оборот, допустимые виды деятельности (для ПСН, ЕСХН и самозанятых), количество сотрудников и так далее).Их нужно изучить, чтобы правильно выбрать возможный режим. На патентной системе, например, нельзя осуществлять торговлю одеждой из меха, обувью, лекарствами.Для перехода на УСН или ЕСХН нужно подать уведомление в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или жительства индивидуального предпринимателя.Форма уведомления № 26.2-1 (КНД 1150001) утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.Представить уведомление можно лично, через представителя или по почте заказным письмом. Кроме того, его можно прислать через оператора электронного документооборота или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя» на сайте nalog.ru в разделе «Моя система налогообложения».Информация доведена до сведения налоговых органов и налогоплательщиков письмом ФНС России от 20.10.2020 № СД- 4-3/17181@.Для перехода на патентную систему налогообложения. Заявление на получение патента нужно подать в любой территориальный налоговый орган указанным выше способом в срок не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН. Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года.В данном случае, обратите внимание, что государство увеличило срок приема заявлений о переходе на патент до 31.12.2020 г. (по Налоговому кодексу РФ срок заканчивался 17.12.2020г.). Если вы хотите применять патент или УСН с начала 2021 года, то такое заявление можно подать до 31 декабря 2020 года.Если на патент и режим самозанятых можно перейти в любой момент года (то есть, если вы не направите заявление до 31.12.2020, то вас переведут на общий режим, но потом, в любой момент вы сможете перейти на ПСН или НПД), то если вы выберете УСН, но не подадите заявление до 31.12.2020, то вы не сможете уже в течение 2021 года перейти на УСН, а сможете сделать это только с 2022 года.