До Нового года остается немного времени. И хочется помочь встретить его с хорошим настроением тем, кто продолжает защищать наше здоровье. В праздничные дни они тоже не останутся без внимания. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Более 2,5 тысячи подарков подготовлено для детей медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. Владимиров пообещал, что запланированы и другие акции.Так, продуктовые наборы уже доставляются на дом ветеранам Великой Отечественной войны. —Новый год – это время надежд, исполнения желаний. И чтобы они сбывались, сегодня очень нужны доброта, отзывчивость и взаимовыручка, — считает глава региона.Кстати, сам Владимир Владимиров сегодня, 26 декабря был с рабочей поездкой в Пятигорске и заехал поздравить с наступающим Новым годом воспитанников детского дома N32.—Хотелось, чтобы праздник им запомнился и оставил самые лучшие впечатления. А еще — немного поддержать веру детей в Деда Мороза и в новогоднее чудо. В то, что в эти дни мечты и желания сбываются.