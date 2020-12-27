На Ставрополье за последние сутки зафиксировано 239 новых случаев заражения и семь смертей от коронавируса. 189 жителей выздоровели от болезни. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.Несмотря на постепенный рост числа заболевших, общее число активных больных держится на стабильном уровне – порядка 3,5 тысяч человек. Уже 34,1 тысяча ставропольцев заболели коронавирусом с начала пандемии. 30,7 тысяч выздоровели. В 706 случаях зафиксирован летальный исход.– Соблюдайте меры предосторожности. Берегите себя и своих близких, чтобы встретить наступление Нового года здоровыми! – резюмировал суточную статистику глава региона га официальной странице в Instagram.