В двух районах Ставрополя 29 декабря частично отключат водоснабжение для ремонта водопровода. Об этом сообщает городская администрация.Специалисты водоканала будут проводить работы с 8:30 до 17:00. Воду отключат на территории садового товарищества «Искра», а также улицах Горной СОсны, Шафрановой, Атаманской, Платоновой, Радужной, Корундовой, Тополей, Полковничьей, Слободской, Тенистой, Соловьиной и Грачевской. В зону отключения попадают переулки Троицкий, Вознесенский, Калиновый, Покровский и Ягодный.Кроме того, под отключение попадет район частного сектора. А именно улицы Живописная, проезд Галерейный и переулок Пологий.