На Ставрополье снова похолодает до -5 градусов, однако ждать снега все же не стоит. К сожалению, погода в Новый год будет скорее осенней, чем зимней.Как сообщают синоптики, уже в понедельник жителей края ждет похолодание. Днем температура будет от 0 до +5 градусов. Ночью столбики термометров вряд ли опустятся ниже -2. Вторник будет не менее теплым, а вот ночью столбики термометров упадут до -5 градусов.Отметим, что снега к Новому году ждать не приходится. Однако будет очень ветрено – во вторник с порывами до 15-18 м/с, а в среду до 10-12 м/с.