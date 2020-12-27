В гроте уникальной природной горы-крепости Рим-Гора под Кисловодском обнаружена загадочная надпись. Ее нашел городской историй и краевед Вячеслав Яновский. Специалист предположил, что это автограф, оставленный известным русским путешественником XIX-го века Авраамом Самуиловичем Фирковичем.После обнаружения загадочной надписи краевед покопался в архивах и выяснил, что Фиркович побывал в Минеральных Водах о 1840-х годах. Путешественник даже написал научную статью «Археологические разведки на Кавказе». Она в том же году была опубликована в журнале «Записки Императорского археологического общества».Фиркович обратил на Рим-Гору внимание совершенно не зря. Это уникальная природная крепость, на которой, вероятнее всего, могло находиться городище древних народов. Краевед предположил, что путешественник первым исследовал эту местность, а надпись непосредственно связана с его находками.