В Железноводске потушен крупный пожар на складе минеральной воды. Возгорание на 500 квадратных метрах пожарные тушат с 11:44 утра.Как сообщает пресс-служба МЧС Ставрополья, пожару присвоен второй ранг сложности. Существовал риск распространения пламени на кровлю и осложнения ситуации. Тушением занимались 47 специалистов на 14 машинах.– К 13:40 прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание. В 14:48 открытое горение было потушено. Сейчас идет пролив конструкций, – говорится в сообщении.Жертв и пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны. На месте работают следователи.