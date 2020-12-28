На Ставрополье за последние сутки скончались пять человек. Число умерших достигло 711. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки коронавирусом заболело 245 человек.А за весь период пандемии 34345. Победить болезнь за последние сутки смогли 96 пациентов. Всего на Ставрополье за все время пандемии выздоровели 30879 жителей.Общее количество исследований на коронавирус составляет с весны более 1 млн 74 тысяч.Тесты помогают выявлять новые факты заражения, включая те, что протекают без выраженных симптомов.По словам Владимира Владимирова, врачи борются за жизнь каждого.- Старайтесь делать все, чтобы защитить здоровье. Вакцинация поможет переломить эпидемический процессс. Но пока лучший способ предотвратить заражение - профилактика, - обратился глава региона к землякам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вирус не пройдет»: ставропольский «морж» решил бороться с коронавирусом своим методомЧто пьет «мужчина-айсберг» после тренировки и зачем снимает свое хобби на камеру, поделился с «КП-Северный Кавказ» (подробнее)