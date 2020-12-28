В Новоалександровске возбудили уголовное дело в отношении полицейского за пьяную драку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.В октябре 2020 года сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков поссорился с другим отдыхающим. В ходе потасовки он разбил голову и сломал нос оппоненту. На него завели дело по статье \\"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью\\".- По данному факту сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - комментируют ситуацию в МВД по Ставропольскому краю.Сейчас полицейский арестован. Пострадавший восстанавливается после открытой черепно-мозговой травмы.