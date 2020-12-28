В селе Кугульта Грачевского округа завершили строительство участковой больницы. Медучреждение рассчитано на 100 посещений в день, до 15 человек единовременно сможет принять стационар. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.В новой больнице есть регистратура, помещения детского и взрослого отделения, процедурные комнаты, кабинеты для медперсонала, скорая помощь, пищеблок с обеденным залом, буфет.Известно, что финансирование строительства участковой больницы в селе Кугульта составило 120 млн рублей.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что более 2,5 тысячи подарков подготовлено для детей медиков, работающих с пациентами с коронавирусом.Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пообещал, что запланированы и другие акции. Так, например, продуктовые наборы уже доставляются на дом ветеранам Великой Отечественной войны