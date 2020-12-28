Лаборатории Ставрополья к 28 декабря провели 1074029 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Так, за неделю выполнили 43800 ПЦР-тестов, за сутки – 7068.Охват тестированием сегодня составляет 224 человека на 100 тысяч населения. В результате исследований диагностировано в установленном порядке 34345 заражений, 245 из них – новые случаи. Среди заболевших 3350 – дети, в том числе выздоровевшие – 3143.Всего выздоровело 30879 человек, 86 выписаны накануне. Снято с медицинского наблюдения 103907 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.Сейчас под наблюдением медиков в больницах и в самоизоляции на дому находятся 13344 человека.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что на Ставрополье за последние сутки скончались пять человек. Число умерших достигло 711. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки коронавирусом заболело 245 человек.А за весь период пандемии 34345. Победить болезнь за последние сутки смогли 96 пациентов. Всего на Ставрополье за все время пандемии выздоровели 30879 жителей.Общее количество исследований на коронавирус составляет с весны более 1 млн 74 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вирус не пройдет»: ставропольский «морж» решил бороться с коронавирусом своим методомЧто пьет «мужчина-айсберг» после тренировки и зачем снимает свое хобби на камеру, поделился с «КП-Северный Кавказ» (подробнее)