В компании \\"Стававтодор\\", в которой работает ранее судимый экс-министр Игорь Васильев, проведут проверку. Об этом сообщает источник \\"КП\\", знакомый с ситуацией.- Прокуратура проверит законность деятельности \\"Стававтодора\\". В том числе правомерность назначения на должность главного аналитика-советника директора учреждения ранее судимого экс-министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева, - рассказал собеседник издания.Проверка пройдет 28 декабря.Игоря Васильева осудили в октябре 2019 года. Бывший министр дорожного строительства обвинялся в превышении должностных полномочий. Он склонял глав сельсоветов к заключению контрактов на ремонт дорог с аффилированной компанией. Помимо этого, чиновники должны были принимать отчеты о работе без проверки качества. К материалам дела прикреплены документы записи телефонных разговоров и показания свидетелей.За это преступление Васильеву дали пять лет общего режима. Но мужчина уже через год вышел из тюрьмы.- Срок осужденного сократился до двух лет из-за того, что пребывания в СИЗО [он находился под стражей с 2017 года - Прим.] считается за 1,5 дня в тюрьме. После приговора ему оставалось сидеть два года. В 2020 году его освободили, - сообщал источник \\"КП\\" в правоохранительных органах.Сразу после освобождения Васильева забрали в \\"Стававтодор\\", аргументируя это тем, что он хороший специалист. Отметим, что компания находится в ведомстве министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.