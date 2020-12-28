Инцидент произошел в краевой столице. Там, на Комсомольском пруду четверо подростков провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба администрации городской мэрии. Известно, что самому младшему из пострадавших 14 лет, а старшему — 17.К счастью, случайные прохожие вытащили мальчиков из воды. На место происшествия прибыли медики. Они осмотрели подростков и сообщили, что угрозы их жизни нет.На место инцидента пригласили родителей пострадавших.Их вместе с мамами и папами доставили домой. Известно, что пострадавшим не понадобилась госпитализация.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вирус не пройдет»: ставропольский «морж» решил бороться с коронавирусом своим методомЧто пьет «мужчина-айсберг» после тренировки и зачем снимает свое хобби на камеру, поделился с «КП-Северный Кавказ» (подробнее)