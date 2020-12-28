В Ставрополе будут судить председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Его обвиняют в ряде экономических преступлений, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.С 23 марта по 15 ноября 2017 года мужчина взял кредиты на 35 и 34 млн рублей. Он воспользовался льготами, предоставив заведомо ложные сведения о хозяйственном положении кооператива.Мужчина просрочил выплаты. По первому кредиту он должен 18,7 млн рублей, а по второму - 34 млн рублей. Но у предпринимателя была возможность погасить долги, он намеренно перечислил на счет контрагента 39,9 млн рублей, чтобы деньги не забрали за неуплату.- В прокуратуре Ленинского района Ставрополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 (Незаконное получение кредита - 2 эпизода), ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 199.2 (Сокрытие денежных средств) УК РФ, - сказано в сообщении прокуратуры.Дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя.