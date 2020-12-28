К концу 2020 года появилась еще одна печальная новость. В Ставрополе умер известный в России врач-нейрохирург Владимир Шеховцов. Ему было 83 года.— Он учил, разъяснял, показывал, советовал, указывал на ошибки, поощрял, спорил и помогал состояться в профессии. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, — рассказал главврач краевой клинической больницы Ростислав Можейко.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что в ночь на 25 декабря скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета, профессор Владимир Кошель. Ему был 61 год.Как сообщил собственный источник, Владимир Иванович скончался от коронавирусной инфекции.Медики региона до последнего боролись за его жизнь, подключили и врачей из Москвы. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался в реанимации ночью.