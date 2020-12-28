Губернатор Ставрополья 28 декабря на еженедельной планерке в правительстве края поручил организовать дежурства в органах управления во время новогодних каникул.Также Владимир Владимиров потребовал уделять особое внимание взаимодействию с организациями здравоохранения. Все задачи, связанные с обеспечением их деятельности, должны своевременно решаться.— Самое главное — обеспечение койками, лекарствами, кислородом, средствами индивидуальной защиты. На Ставрополье не должно быть никаких сбоев в лечении людей, — подчеркнул губернатор.Он также поручил заранее проработать все вопросы содействия волонтерам, которые в праздничные дни будут доставлять лекарства больным коронавирусной инфекцией.Напомним, лаборатории Ставрополья к 28 декабря провели 1074029 исследований на новую коронавирусную инфекцию.Так, за неделю выполнили 43800 ПЦР-тестов, за сутки – 7068. Охват тестированием сегодня составляет 224 человека на 100 тысяч населения. В результате исследований диагностировано в установленном порядке 34345 заражений, 245 из них – новые случаи.Среди заболевших 3350 – дети, в том числе выздоровевшие – 3143.Всего выздоровело 30879 человек, 86 выписаны накануне. Снято с медицинского наблюдения 103907 человек.