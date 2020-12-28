На Ставрополье уже привито 2117 человек. В запасе еще более двух тысяч доз вакцины. В январе планируется старт второго этапа вакцинирования. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Также 28 декабря на еженедельной планерке в правительстве края затронули вопросы применения системы QR-регистрации посетителей в общественных заведениях. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 1924 организации.Вместе с тем, предписанные нормы проверки кодов посетителей на предмет контактов с заболевшими соблюдаются не везде. Владимир Владимиров поручил провести проверки для выявления общественных заведений, игнорирующих регистрацию посетителей. При этом особое внимание уделяи организациям общественного питания.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что губернатор Ставрополья поручил исключить сбои в работе больниц во время новогодних каникул.— Самое главное — обеспечение койками, лекарствами, кислородом, средствами индивидуальной защиты. На Ставрополье не должно быть никаких сбоев в лечении людей, — подчеркнул губернатор.