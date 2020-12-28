В начале декабря в некоторых районах Ставрополья школы перевели на дистанционное обучение. Это решение было обусловлено эпидемиологической обстановкой в нашем крае.Планировалось, что данные меры перед Новым годом и каникулами помогут сократить число потенциально опасных контактов и снизить заболеваемость. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Губернатор края 28 декабря провел еженедельную планерку в правительстве региона. Там участники заседания отметили, что перевод школ на \\"удаленку\\" положительно сказался на эпидситуации в них.Вместе с тем, на рассмотрении находится вопрос о возврате школ к привычному формату работы. Владимир Владимиров поручил министерству образования Ставрополья проработать возможность возобновления учебного процесса для всех школьников в очной форме.Такое решение может быть принято после окончания новогодних каникул.