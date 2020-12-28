В Северной Осетии два подростка утонули при катании на санках. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.27 декабря в поселке Притеречный два школьника 13 и 14 лет ушли кататься на санках у озера. К вечеру дети домой не вернулись - их нашли на дне водоема.- По предварительным данным, ребята катаясь на санках провалились под лёд и утонули. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств подошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении СКР.