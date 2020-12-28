Как показала практика, не везде на Ставрополье соблюдаются предписанные нормы проверки QR-кодов посетителей на предмет контактов с заболевшими COVID-19. Об этом 28 декабря сообщил глава региона.Губернатор поручил провести проверки для выявления общественных заведений, игнорирующих регистрацию посетителей. При этом особое внимание уделят организациям общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что на Ставрополье с 7 декабря начали внедрять QR-коды для посещения общественных мест. Теперь для посещения различных учреждений нужно будет пройти регистрацию. На входах в музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, кафе появятся QR-коды, полученные с портала госуслуг.Посетителям при помощи гаджетов придется считать QR-код и показать работникам учреждения полученный код. Если среди посетителей найдут зараженных коронавирусом, то остальным разошлют предупреждение.Напомним, такая система уже используется в Москве для взаимодействия с посетителями предприятий общественного питания и других.Предварительно, система QR-кодов может быть внедрена в более чем 1,5 тысячах организациях общественного питания, культуры и спорта края.