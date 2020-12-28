Скоро вакцину от коронавируса смогут получать не только медработники и учителя, но и все желающие. Это произойдет в нашем регионе уже в первые месяцы 2021 года. Не секрет, что у многих ставропольцев вакцинация вызывает опасения.По словам губернатора, он получает сообщения от земляков, которые сомневаются, стоит ли делать прививку.— В электронную очередь на вакцинацию пока никто не спешит записываться. Я же уверен, что прививку сделать стоит. Ведь общий иммунитет не выработается «просто так»: надо или по-настоящему массово переболеть, или привиться. Второе — явно безопаснее, —прокомментировал он.Владимир Владимиров сообщил, что сам планирует сделать сегодня, 28 декабря прививку от коронавируса.Губернатор также заявил, что будет вести в своем личном аккаунте Инстаграм дневник наблюдения за самочувствием.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что Ставропольский край получил еще 2,5 тыс. доз вакцины от COVID-19 Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Жители региона будут привиты ею в кратчайшие сроки. Всего в регион поступило на сегодня более 5 тыс. доз вакцины.