Легенда футбола Криштиану Роналду оригинально выразил поддержку своему хорошему другу – Хабибу Нурмагомедову. Игрок Ювентуса опубликовал в соцсетях фото сына в фирменной папахе дагестанского чемпиона с отсылкой на его страницу, намекнув, что его чадо обожает легенду UFC.Отметим, что Роналду и Хабиб – хорошие приятели. Дагестанский чемпион открыто говорил о том, что футбол – лучший и его самый любимый вид спорта, а Роналду – самый любимый игрок. Нурмагомедов отмечал невероятную трудоспособность португальца, благодаря которой он и смог покорить футбольный Олимп.Роналду, в свою очередь, болеет за Хабиба во время боев. Перед боем с Джастином Гейджи в прямом эфире он заговорил по-русски, назвал Нурмагомедова братом и подчеркнул, что не сомневается в его победе.– Конечно он победит. Он мой брат. Иншаллах! – сказал тогда легендарный португалец.Однако, в отличие от Роналду, Хабиб уже завершил карьеру. После октябрьского поединка Нурмагомедов заявил, что не может продолжать биться после смерти отца и бросил перчатки на настил октагона. Несмотря на уговоры Дэйны Уайта и предложения баснословных гонораров, дагестанский чемпион не собирается возвращаться. Напротив – он завел поголовье коров, открыл именной мобильный оператор и ушел учиться экономике.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бычки на откорме и коровы»: Нурмагомедов удивил планами на жизнь после завершения карьерыЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что собирается получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова. В ВУЗе он учился заочником и в следующем году выпускается. Но после 29 победы в октагоне решил посвятить обучению еще 5 лет (подробности).