После продолжительной болезни скончался главный редактор городской газеты «Вечерний Ставрополь» Михаил Василенко. Его кончину подтвердил его заместитель Вадим Дубило. Журналисту было 59 лет.Михаил Василенко работал в «Вечерке» с 1991 года. В 1994 году он возглавил редакцию. Среди его успехов не только достижения в области журналистики, но и на политической арене. В 2016 году Михаил Василенко был избран депутатом Ставропольской городской думы.В октябре 2020 года Владимир Путин подписал приказ о присвоении Василенко почетного звания «Заслуженного журналиста Российской Федерации» с формулировкой «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу». Михаил Юрьевич стал первым представителем Ставрополья, удостоившимся этой награды. А за свои стихи он стал лауреатом губернаторской премии в области литературы.– Всю жизнь Михаил Юрьевич посвятил журналистике и слову. Был членом президиума краевой организации Союза журналистов России, лауреатом премии краевой журналистской организации имени Германа Лопатина. Более четверти века он возглавлял газету «Вечерний Ставрополь», – пишет в память о скончавшемся журналисте пресс-служба администрации краевой столицы.Редакция «КП - Северный Кавказ» выражает свои соболезнования родным и близким Михаила Василенко.