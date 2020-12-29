В администрации Ставрополя сформировали список торговых объектов, которые будут работать в круглосуточном режиме 31 декабря 2020 и 1 января 2021 года.В списке более полусотни продовольственных магазинов, гастрономов, мини и супермаркетов, а также рынки и торговые сети, готовые в новогодние праздники предоставить горожанам самый широкий ассортимент товаров.Посмотреть, где можно купить продукты можно на сайте администрации Ставрополя.Кстати, В краевом центре функционирует кибердружина из числа активных представителей молодежной среды.Они помогают правоохранителям мониторить Всемирную паутину. Кибердружина выявила более 60 ссылок на страницы пользователей социальных сетей, содержащие информацию с признаками пропаганды и распространения наркотических средств, психоактивных, сильнодействующих веществ.Информация передается в правоохранительные структуры.