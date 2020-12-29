Акушер-гинеколог, экс-заведующая акушерским отделением ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.По данным ведомства, врач в гинекологическом отделении районной больницы осмотрела госпитализированную 64-летнюю пациентку.Акушер провела женщине малую инвазивную операцию без предварительного и контрольного ультразвуковых исследований органов малого таза и брюшной полости.Во время этой операции у пожилой пациентки были повреждены внутренние органы, что повлекло расстройство жизненно важных функций организма вследствие распространенного фибринозно-гнойного перитонита, приведшего к бактериально-септическому шоку, сепсису и полиорганной недостаточности.Через несколько дней жительница Ставрополья скончалась.Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Число умерших достигло 718.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. К сегодняшнему утру общее количество выздоровевших в крае превысило 31 тысячу человек.