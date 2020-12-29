Минераловодской таможне отказали в иске к ООО \\"Ставрополь-Авто\\", следует из данных Арбитражного суда Ставропольского края.Таможня обратилась в суд из-за того, что общество не указало в платежке услуги по проектированию оборудования для сварочной линии. За это надо было доплатить почти 4 млн рублей. Истец требовал ответчика возместить средства.Однако иск остался без удовлетворения из-за того, что истек срок давности сделки (три года). В ходатайстве о продлении сроков было отказано.Отметим, что контракты на оплату были подписаны в январе 2017 года. А ходатайство о продлении сроков таможня подала только в августе 2020 года.