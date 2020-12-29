В Карачаево-Черкесии закрыли ангары, где разливали алкоголь без акцизы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по СКФО.Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии изъяли более 50 тысяч бутылок алкоголя. Кроме того, обнаружены более 134 тысяч пустых бутылок. Обыски были проведены по пяти адресам в Черкесске.- В одном из складских помещений оперативниками обнаружена действующая автоматизированная линия розлива, спиртосодержащая жидкость около 9 тысяч литров, а также коробки, этикетки, контрэтикетки, колпачки и ручной укупорочный аппарат, - сказано в сообщении ведомства.Алкоголь передали на досудебное хранение в АО \\"Росспиртпром\\". Виновных устанавливают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.