Первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю назначен полковник внутренней службы Апрель Агакишиев. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Известно, что апрель Агакишиев родился 29 апреля 1977 года в селе Смугул Республики Дагестан. Службу начинал на полуострове Камчатка с должности командира отдельного дорожного взвода, закончил на должности начальника штаба 1 043 спасательного центра.За годы службы Агакишиев награжден множеством наград, среди которых Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.Напомним, что тем временем в Ставрополе работает кибердружина изактивных молодых людей. Они помогают полицейским краевого центра мониторить интернет.Так, активисты кибердружины на сегодняшний день выявили более 60 ссылок на страницы пользователей соцсетей, содержащие информацию с признаками пропаганды и распространения наркотиков, психоактивных, сильнодействующих веществ.Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, потом вся эта информация передается в правоохранительные структуры.