На Ставрополье для лечения зараженных коронавирусом подготовили резервные медикаменты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Так, для стационарного и амбулаторного лечения больных создан месячный запас лекарств.Сейчас в оперативном резерве находятся 500 специализированных инфекционных коек, которые могут быть развернуты в дополнение к имеющимся.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье больницы, оказывающие первичную помощь, будут работать в штатном режиме 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2021 года.В эти дни врачи будут вести как прием пациентов, так и проводить иммунизацию против коронавируса.Сейчас под наблюдением в больнице и в самоизоляции на дому остаются 12882 человека. Лечение в стационаре получают 2188 пациентов с подтвержденным диагнозом.Из них в тяжелом состоянии – 316 пациентов, в том числе 48 подключены к аппаратам ИВЛ. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, прошел карантинные мероприятия и снят с медицинского наблюдения 104671 человек.С начала распространения заболевания не удалось спасти 718 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.