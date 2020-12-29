Синоптики рассказали, какой будет погода на Ставрополье 31 декабря 2020 года. Данные огласили в краевом Гидрометцентре.В ночь на 31 декабря температура будет колебаться от -4 до +1. В Ставрополе прогнозируют -3 градуса. В некоторых районах утром возможен туман.К полудню потеплеет до 3-8 градусов. Ожидается, что теплая погода продержится до конца дня. Ветер до 10 метров в секунду.Согласно сведениям Гидрометцентра, снега нет в западных, северных и северо-восточных районах Ставропольского края. В остальных уровень минимальный. Самые высокие сугробы образовались в Александровском городском округе и Новоселицком районе.