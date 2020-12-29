На Ставрополье немало медиков из-за эпидситуации в регионе встретят этот Новый год на посту. В частности, те, кто трудятся в «красной зоне», спасая жизни наших земляков.По мнению губернатора Ставрополья, праздник должен быть у всех. Владимир Владимиров обратился к главам районов с просьбой обязательно навестить медиков накануне праздников и передать им новогодние продуктовые наборы.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пара, прожившая 50 лет в браке, победила коронавирус. Счастливый случай произошел в городской больнице Пятигорска.Врачи решили сделать им подарок – выписали из стационара в день свадьбы, чтобы счастливые супруги смогли провести этот день в кругу детей и внуков.