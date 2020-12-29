Добровольные помощники семьи Савелия Бойко, которому еще нет и года, организовали второй автопробег в поддержку.Малышу с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия 1 типа» требуется помощь, чтобы поправиться. Ждать сложно – ребенок слабеет, болезнь может лишить его возможности двигаться, самостоятельно дышать.– Для восстановления здоровья сыну требуется дорогостоящий препарат «Золгенсма», стоимость которого порядка 160 млн рублей, - говоритмама Анастасия Бойко. – Для нашей семьи - это неподъемная сумма, и поэтому мы просим о помощи.В автопробеге участвовали почти 40 человек, в течение двух суток 23 автомобиля проехали более 700 километров из Пятигорска по населенным пунктам республик Северного Кавказа и обратно на Ставрополье - в Новопавловск и Георгиевск.Машины ехали с плакатами и флагами в поддержкумаленького мальчика из Новоселицкого округа края. На каждой остановке на пути следования добровольцы раздавали листовки с информацией, чтобы привлечь как можно больше неравнодушных.Напомним, ранее родители больной СМА девочки из Кисловодска рассказали о закрытии сбора больше 2 млн долларов на самый дорогой в мире укол препаратом «Zolgensma». В пересчете на рубли — это 160 млн.Генную терапию проводят больным спинально-мышечной атрофией только в возрасте до двух лет. Маленькой Аде Кешишянц 31 октября исполнился годик. Диагноз «СМА» врачи поставили в два месяца, с того времени семья и начала искать деньги на спасительный препарат, незарегистрированный сегодня в России.