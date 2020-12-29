Вызвавшую много вопросов ситуацию вокруг краевого закона о патентном налогообложении, будут регулировать. Об этом 29 декабря заявил глава региона Владимир Владимиров.- Я поручил краевому Минфину применить специальный понижающий коэффициент в размере 0,5 к базовой доходности, от которой рассчитывается платеж по патенту. То есть, предусмотренные законом отчисления в казну уменьшатся в два раза. Эта мера - временная. Она будет действовать с 1 января 2021 года в течение трех месяцев. И если предприниматель уже успел приобрести патент на этот период по новой стоимости - ему будет произведен перерасчет, - сообщил губернатор.По его словам, за эти 3 месяца по итогам консультаций с предпринимательским сообществом должны быть подготовлены и приняты поправки к краевому закону.- Вся эта работа будет идти открыто и публично. Краевые Минфин, Минэкономразвития к этому готовы. Сделаем все, чтобы закон не вызывал больше споров, а защищал интересы людей, - обратился глава края к землякам.