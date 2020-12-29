В Ставрополе блогер Алина Громова вместе с командой воссоздала образ главы края Владимира Владимирова. В таком виде Алина пришла на съемку программы «Десять вопросов к губернатору».- Сказать, что косплей непростой - не сказать ничего! Это первый случай, когда мне пришлось менять цвет глаз, высветлять кожу и даже изменить форму тела специальными накладками. Было очень сложно, но я решила усложнить задачу вдвойне - и встретиться с самим собой! Кажется, за это время я похудела килограмма на 3, - делится местный блогер Громова.Девушка также призналась, что сложность вызвали поиски мужского костюма маленького размера. Непросто пришлось и гримеру.- Мне кажется, тема ставропольских косплеев на этом точно может быть закрыта! Ну что, получилось похоже?, - спрашивает Алина жителей Ставрополья.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вызвавшую много вопросов ситуацию вокруг краевого закона о патентном налогообложении, будут регулировать. Об этом 29 декабря заявил глава региона Владимир Владимиров.- Я поручил краевому Минфину применить специальный понижающий коэффициент в размере 0,5 к базовой доходности, от которой рассчитывается платеж по патенту. То есть, предусмотренные законом отчисления в казну уменьшатся в два раза. Эта мера - временная. Она будет действовать с 1 января 2021 года в течение трех месяцев. И если предприниматель уже успел приобрести патент на этот период по новой стоимости - ему будет произведен перерасчет, - сообщил губернатор.