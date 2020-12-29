Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 28 декабря сделал прививку от коронавирусной инфекции.А до этого он пообещал землякам, что обязательно будет вести дневник наблюдений. -Первый день после прививки против коронавируса. С утра чувствую себя нормально. Даже как-то воодушевленно. Всем удачи, здоровья. Берегите себя и своих близких, - обратился он к жителям региона 29 декабря 2020 года.По словам Владимирова, местные медики дали набор рекомендаций, что можно, что нельзя после прививки.Губернатор также сообщил, что уже в январе 2021 года на Ставрополье планируют привить около 27 тысяч человек. В дальнейшем за месяц будут прививать до 90 тысяч жителей региона.Глава региона в очередной раз напомним, что прививка от коронавируса становится более доступной. Она бесплатная и добровольная.