Губернатор Ставрополья передал маленьким жителям края подарки в рамках акции \\"Елка желаний\\".- Нужно всегда верить в то, что чудеса случаются. Пусть ваши мечты обязательно сбудутся, - пожелал глава региона детям.В роли сказочного героя выступил сам Владимир Владимиров. Так, например, он исполнил давнюю мечту 13-летней Анфисы Снегиревой.Он подарил девочке велосипед. А трехлетний Костя Гриманов из краевого центра получил путевку в аквапарк на морском побережье.В этот день сбылись маленькие мечты и других детей Ставрополья.Напомним, в этом году, несмотря на ограничительные меры, подарки получили дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также одаренные подростки нашего региона.Детсады и школы принимали самостоятельное решение по поводу празднования предстоящего праздника.Новогодние утренники проходили без участия родителей и приглашенных Дед Мороза и Снегурочки.