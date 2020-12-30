На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за сутки скончались еще пациентов с подтвержденным диагнозом. Число умерших в регионе достигло 726.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 246 человек.Число зараженных в крае достигло 34833. Победить инфекцию смогли 31378. А за последние сутки выздоровели 296 человек.- Чтобы сохранить здоровье, нужно быть внимательными и осторожными. Болезнь требует ответственного отношения. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску свою жизнь. Берегите себя и близких, - обратился Владимир Владимиров к землякам.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал о последствиях своей прививки от коронавируса.