Инцидент произошел 29 декабря, на улице Космонавтов в Ставрополе. Водитель «Лады Гранта» ехал в сторону улицы Доваторцев и превысил скорость.Мужчина потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего машина перевернулась. На месте инцидента погиб восьмилетний мальчик, который ехал без детского кресла.Его 42-летнего отца с тяжелыми травмами доставили в больницу.Выяснилось, что этот водитель более 30 раз попадался на нарушениях, чаще всего на превышении скорости. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.