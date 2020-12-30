Ледовая арена на площади Ленина открыла работает ежедневно и уже успела принять около 12 тысяч горожан. Из них свыше 7,7 тысяч – бесплатно.С учетом эпидемиологической ситуации посетителям с билетами предоставляют маску, перчатки, одноразовые носки.После чего на входе администраторами проводится термометрия и дезинфекция рук. В зоне ожидания и на самом ледовом катке воздух обеззараживается промышленными рециркуляторами. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.Между каждым сеансом перерывы в 1,5 часа. За это время помещения полностью проветривают, проводят полную санитарную обработку поверхностей: шкафчиков, лавочек, инвентаря, поручней и так далее.Также на территории катка везде есть разметка для соблюдения социальной дистанции. Гости, выходящие с катка, не контактируют с теми, кто только собирается на лед.Ледовые катки в Ставрополе 2020-2021: адреса, цены, режим работы в материале «КП-Северный Кавказ». Если открытые ледовые поля продержатся примерно до середины марта, то закрытые арены ждут посетителей круглогодично!Важно! График работы ледовых катков в Ставрополе из-за пандемии в этом году может меняться. Уточняйте информацию по указанным телефонам. Также на некоторых площадках с 7 декабря 2020 года действует пропускная QR-система регистрации посетителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ледовые катки в Ставрополе 2020-2021: адреса, цены, режим работыРассказываем, какие работают ледовые катки в Ставрополе 2020-2021, как до них добраться и сколько стоят билеты (подробнее)