Против генерального директора организации по переработке зерна возбудили уголовное дело. Он подозревается в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.По данным ведомства, грузчик очищал смотровое окно мельницы, механизм которой не был защищен специальным кожухом, в результате чего одежда работника и его рука попали под вращающийся вал оборудования.В итоге у потерпевшего диагностирован перелом плеча.Следователь назначил ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.