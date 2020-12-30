В Ставрополе жителя Виктора Гармаша отправили на принудительное психиатрическое лечение в стационар после ложного сообщения о теракте.Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», в конце прошлого года Гармаш позвонил в службу-112 и сообщил об угрозе совершения теракта.После этого провели проверку, но сообщение оказалось ложным. Злоумышленника задержали сотрудники краевого управления УФСБ.По данному факту возбудили уголовное дело, решение принимал Ставропольский краевой суд. Решение суда вступило в законную силу.