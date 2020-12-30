Глава региона Владимир Владимиров продолжает вести дневник наблюдений после прививки от коронавируса.- Чувствую себя хорошо, температура не поднималась. Других осложнений нет. Всем хорошего дня, берегите себя и своих близких, - обратился губернатор Ставрополья к землякам из Кисловодска.Его рабочий день 30 декабря начался на ставропольском курорте.Напомним, губернатор края Владимир Владимиров 28 декабря сделал прививку от коронавирусной инфекции.А до этого он пообещал землякам, что обязательно будет вести дневник наблюдений.- Первый день после прививки против коронавируса. С утра чувствую себя нормально. Даже как-то воодушевленно. Всем удачи, здоровья. Берегите себя и своих близких, - обратился он к жителям региона 29 декабря 2020 года.